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Судоходство в проливе Дарданеллы остановили из-за непогоды

Движение судов в проливе Дарданеллы пришлось приостановить в обе стороны из-за сильного течения и плохих погодных условий, сообщили в управлении контроля навигации в проливе.

В проливе Дарданеллы приостановили судоходство
© globallookpress.com

Судоходство прекращено с 13.30 по местному времени.

«Капитаны судов, которые планируют войти в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии навигации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.

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