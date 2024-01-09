В проливе Дарданеллы приостановили судоходство

Движение судов в проливе Дарданеллы пришлось приостановить в обе стороны из-за сильного течения и плохих погодных условий, сообщили в управлении контроля навигации в проливе.

Судоходство прекращено с 13.30 по местному времени.

«Капитаны судов, которые планируют войти в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии навигации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.