Кулеба понадеялся на получение замороженных российских активов

«Это произойдет на 100 процентов, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80 процентов наших потребностей в восстановлении», — заявил дипломат.