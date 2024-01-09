В парламент Японии вызвали взрывотехников из-за подозрительного предмета

Сотрудники службы охраны нашли подозрительный предмет у здания парламента Японии, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа. Он был похож на курьерскую сумку. По данным местных СМИ, на место был вызван отряд взрывотехников. Позднее представители полицейского управления заявили, что обнаруженный предмет не представляет опасности.

Сообщение о находке поступило в полицейское управление в 15:30 по местному времени, утверждают источники агентства. Отмечается, что сумка была найдена у главных ворот здания Национального парламента Японии. На место происшествия были направлены специалисты отряда по обезвреживанию взрывчатых веществ.