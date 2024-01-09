Президент Грузии назвала Россию вечным врагом

«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — заявила грузинский президент.