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«Самая важная битва украинского кризиса»

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The New Yorker пишет, что новый год украинского кризиса, скорее всего, будет отмечен обменом ракетными ударами, а не драматичными крупномасштабными действиями. При этом, по версии издания, самая важная битва может быть и наименее заметной: Россия и Украина проведут следующие двенадцать месяцев в гонке, которая определит, кто способен лучше восстанавливать запасы снарядов, ракет и других вооружений.

The New Yorker считает, что именно в 2024 году будут созданы условия для будущей победы. При этом Украина сейчас находится в сложном положении из-за провала наступления и отсутствия западных поставок. В США ожидают, что украинцы «будут воевать так же, как американские военные, но при этом без тех возможностей, которыми обладают американцы в полевых условиях». Опасность для Украины заключается в том, что западный пессимизм станет самоисполняющимся пророчеством, подчеркивает издание. Кремль же тем временем нарастил расходы на оборону, и Россия уже превосходит всю НАТО по объему артиллерийских боеприпасов.

«Заклятые друзья бросят вызов санкциям Запада»

Агентство Bloomberg назвало страны, входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР, недавно к ним присоединилась Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ), «заклятыми друзьями», которые все же способны бросить вызов западным санкциям. По версии агентства, внутренние противоречия в группе серьезны: расходящиеся интересы стран затрудняют разработку какой-либо общей политики.

Бразилия, Россия и ЮАР являются экспортерами сырьевых товаров, Индия и Китай - импортеры. При этом Индия и Китай, как всем известно, «не согласны ни в чем», отмечает Bloomberg. Однако приход в группу богатых стран Персидского залива может изменить ситуацию, принеся серьезные финансовые вливания в банк БРИКС. Выдача банком кредитов в собственных валютах стран БРИКС - первый шаг к созданию обособленных денежных потоков, неподвластных санкциям США.

Свидетельница: Эпштейн тайно записывал на видео секс Билла Клинтона

В обнародованных письмах Сары Рэнсом, свидетельницы по делу Джеффри Эпштейна, утверждается, что Эпштейн хранил секс-видео с участием известных людей, включая экс-президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и миллиардера Ричарда Брэнсона. Об этом сообщает The Guardian.

Рэнсом утверждала, что Эпштейн снял на видео сексуальные контакты ее подруги с Клинтоном, принцем Эндрю и Брэнсоном, но сам он ни на одной из записей не появлялся. Как отмечает The Guardian, суду не было предоставлено никаких доказательств существования таких записей, и в итоге Рэнсом отказалась от этих обвинений. Команда адвокатов Эпштейна назвала обвинения сфабрикованными.

«Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона»

Американский аналитик Пол Крейг Робертс заявил в своей статье, что Запад полностью разрушил доверие, построенное в советские времена. Теперь, по его мнению, над миром снова властвует «угроза ядерного Армагеддона».

По словам Робертса, российские политики и журналисты долгое время заблуждались, что с падением коммунизма мир стал сообществом, управляемым согласованными правилами. Он заявил, что многие российские интеллектуалы имели идеализированное представление о США, это мешало российскому правительству понять истинные намерения Вашингтона. Теперь, когда Запад продемонстрировал, что «не стыдится участия в геноциде, даже самые прозападные россияне, вероятно, будут держаться на безопасном расстоянии от ловушек Вашингтона», заключил политолог.

«Победа над ХАМАС невозможна»

Палестинский политолог Абдальхади Алиджла назвал нереалистичными планы Израиля «полностью уничтожить» движение ХАМАС. В интервью немецкой газете Tageszeitung Алиджла д, что эта цель «нереалистична, фанатична и неосуществима», а руководство Израиля «не осознает реалий на местах». По мнению политолога, Израиль не способен победить военное крыло ХАМАС, поскольку речь идет о партизанской, уличной войне.