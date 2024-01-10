СМИ: Мелони пытается убедить Орбана изменить позицию по помощи ЕС Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить главу правительства Венгрии Виктора Орбана изменить позицию в отношении помощи Евросоюза Киеву, а также наладить отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Мелони также подталкивает Орбана к изменению подхода в отношении членства Украины в ЕС и общей перезагрузке отношений Будапешта с Киевом. Переговоры проходили на различных уровнях, однако каких-либо решений достигнуто не было.

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Агентство отмечает, что контакты Мелони и Орбана свидетельствуют о внешнеполитических амбициях премьера Италии, "которая стремится занять в ЕС роль влиятельного игрока". Как подчеркивает Bloomberg, неспособность ЕС договориться о финансировании Украины "не только станет ударом по военным усилиям Зеленского, но также поставит под сомнение способность европейского блока действовать в поддержку своих фундаментальных интересов".

Подвижки по украинскому вопросу помогут партии Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" присоединиться к ультраправой европейской партии "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) наряду с "Братьями Италии" Мелони, а также правой польской партией "Право и справедливость" и националистическими "Шведскими демократами". По мнению источников агентства, это позволит укрепить позиции ECR в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

На последнем саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе Орбан наложил вето на поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, которые предусматривают предоставление Украине в этот период €50 млрд.