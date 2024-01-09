Будапешт предложил Брюсселю альтернативный план выделения денег Украине

Венгрия готова снять свое вето на выделение Европейским союзом денег Украине в том случае, если будет присмотрен способ финансирования. Об этом со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах пишет Politico.

Венгрия наложила вето на выделение Евросоюзом дополнительной помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что выступает против финансовой поддержки Киева Евросоюзом. По его словам, тот, кто хочет спонсировать Украину, должен делать это вне союзного бюджета, а «не путем раздачи наших денег».

Однако, по данным источников Politico, давление лидеров ЕС на Орбана с целью заставить его изменить свою позицию до саммита 1 февраля, «возможно, начинает приносить плоды».

В частности, Венгрия дала понять, что может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год, пояснили изданию трое европейских дипломатов.

Это предложение было озвучено Венгрией во время встречи 27 экспертов ЕС по бюджету 5 января. Согласно плану, Евросоюз ежегодно будет выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиардов евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в 50 миллиардов евро.

Однако некоторые дипломаты в ЕС по-прежнему «настроены скептически», отмечая, что план Венгрии не обеспечит стабильность для Украины, а также позволит Орбану ежегодно блокировать финансирование, вынуждая Брюссель идти на уступки.

«Бюджет ЕС представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем поступать так из года в год», — заявил источник издания в европейских дипломатических кругах.