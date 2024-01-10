Глава Boeing заявил о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

"Мы собираемся [выработать] подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку", - приводит газета The Wall Street Journal слова Кэлхуна, который выступал перед сотрудниками компании.

Глава Boeing пообещал обеспечить "100-процентную прозрачность" при выяснении обстоятельств случившегося. По его словам, специалисты компании изучают дверную заглушку в "поиске подсказок, что могло произойти".

6 января Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 ввиду разгерметизации в салоне во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд (штат Орегон). Борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния). У самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.