Постпред Ирана при ООН предостерег США от провокаций в Красном море

Иран предостерегает Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Красном море, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе. Соответствующее письмо направил в Совет Безопасности ООН постпред исламской республики при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Предостерегая США от любых провокационных действий в Красном море, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе, мы просим СБ ООН выполнить свои обязательства и выяснить настоящую причину возникновения сложившейся ситуации", - приводит агентство Fars выдержки из документа.

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В письме говорится, что недавние события в Красном море напрямую связаны с продолжающейся военной операцией Израиля в палестинском секторе Газа, а Соединенные Штаты вместо того, чтобы работать над деэскалацией конфликта, продолжают поддерживать Израиль. США лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности, которая внешне направлена на обеспечение свободы судоходства в Красном море, но главная ее "цель состоит в том, чтобы легитимизировать международную военно-морскую коалицию", возглавляемую Вашингтоном для преследования своих региональных целей, отмечается в документе.

Постпред Ирана подготовил письмо в ответ на обвинения представителей Израиля и США в причастности исламской республики к эскалации ситуации в Красном море на заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 3 января 2024 года.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. Кроме того, йеменские мятежники захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.