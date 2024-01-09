Китай выступил против монополии западных стран в международных делах

Китай, выступая против любой гегемонии, призывает к немедленной отмене всех незаконных односторонних рестрикций, введенных из-за монополии западного меньшинства в международных делах. Lenta.ru

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, передает РИА Новости. Газета.Ru