СМИ: Турция предложит возобновить переговоры по Украине

Посреднические усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины входят во внешнеполитические цели Турции в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в этой стране.

По его словам, Анкара предложит возобновить стамбульский переговорный процесс. Собеседник агентства указал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции оказать любое посредничество, вплоть до возобновления стамбульских мирных переговоров и встречи лидеров России и Украины.

Кроме того, лидер Турции в своем недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь повторил готовность Анкары.