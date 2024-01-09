Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине

Видео дня

В текущем году должны начаться переговоры Москвы и Запада по Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление немецкого депутата Маттиаса Моосдорфа.

По его словам, их начало может быть увязано с победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах.

Как отметил парламентарий, начало переговоров — конец хаоса. Моосдорф отметил, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.

ЕС потерял свыше полумиллиарда евро из-за санкций против РФ

Санкции в отношении Москвы со стороны Европейского союза бьют, прежде всего, по экономикам западных стран, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата немецкого парламента Маттиаса Моосдорфа.

По словам законодателя, в России ограничительные меры укрепляют менталитет «осажденной крепости». При этом издержки от санкций для Евросоюза превысили €500 млн.

Парламентарий отметил, что нельзя выиграть в прямом противостоянии с ядерной державой - это «просто смешно и было обречено с самого начала».

Главе Пентагона пригрозили импичментом после тайной госпитализации

Главе Пентагона Ллойду Остину планируют представить резолюцию об импичменте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Hill.

Это связано с тем, что глава военного ведомства не уведомил Белый дом и Конгресс о том, что был госпитализирован на несколько дней. Статью об импичменте представит республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл.

По его словам, решение министра не раскрывать информацию о своем пребывании в медицинском учреждении нарушило его же присягу и поставило под угрозу жизни граждан Америки.

В ограждение Белого дома врезался автомобиль

Полиция задержала в Вашингтоне водителя автомобиля, врезавшегося в ограждение Белого дома, сообщает ТАСС.

Водитель взят под стражу, Секретная служба США ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.

Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В Аргентине убили программиста из России

В Буэнос-Айресе четыре грабителя убили россиянина, сообщает «Лента.ру».

Это случилось на пороге его дома. 40-летний Евгений Сипатов проживал в столице Аргентины вместе с беременной супругой. Помимо программирования погибший также занимался продажей криптовалют.

Злоумышленники передвигались на мотоциклах. Во время ограбления мужчина оказал сопротивление, его ранили выстрелом в грудь.