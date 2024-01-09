Глава МИД Польши перечислил последствия победы Путина на Украине

«Последствия победы Путина на Украине могут быть катастрофичными. В первую очередь для Украины, но также и для Европы и для всей системы американских альянсов», — сказал Сикорский в интервью CNN.

Он добавил, что цена сдерживания России после победы на Украине будет намного выше, чем цена поддержки Киева в данный момент и призвал американских законодателей продолжить помогать Украине.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, передает MK.RU. Он подчеркнул, что теперь для продолжения поддержки Киева нужно одобрение на выделение дополнительных средств. Источник в Конгрессе говорил, что одобрение в США законопроекта о выделении средств для Киева маловероятно.