В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине

В 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине, заявил «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По его словам, старт переговоров может быть увязан с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Как считает Моосдорф, начало переговоров — конец хаоса. Депутат бундестага уверен, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.