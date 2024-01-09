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В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине

В 2024 году должны начаться переговоры России и Запада по Украине, заявил «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

В Германии назвали сроки начала переговоров России и Запада по Украине
© globallookpress.com

По его словам, старт переговоров может быть увязан с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Как считает Моосдорф, начало переговоров — конец хаоса. Депутат бундестага уверен, что людям по всему миру надоел конфликт на Украине.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники не просят от Киева вести переговоры с Москвой о замораживании конфликта.

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