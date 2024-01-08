В Эквадоре из тюрьмы сбежал лидер крупной банды

Из одной из тюрем Эквадора сбежал лидер банды «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямар, более известный по прозвищу Фито. Все произошло во время беспорядков. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

По данным телеканала, утром 8 января беспорядки вспыхнули, по меньшей мере, в четырех тюрьмах Эквадора — «Эль-Инка» в Кито, «Тури» в Куэнке, «Котопахи» в Латакунгке и в Мачала. Заключенные выступают против переводов в другие колонии.

В частности, в понедельник в тюрьму особо строгого режима должны были перевести Фито. Однако в камере его не обнаружили. Его местонахождение остается неизвестным. На фоне произошедшего было начато расследование по факту возможного побега.