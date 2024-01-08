HS: Финляндия отказалась открывать границу с Россией
Кабинет министров Финляндии, вероятнее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
«Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой <…> при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat.
На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.
Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря, передает «Царьград». Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство.