Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Кабинет министров Финляндии, вероятнее всего, не откроет контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«Позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой <…> при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения», — рассказали журналисты Helsingin Sanomat.

На этой неделе Кабинет министров Финляндии должен принять решение о работе КПП на границе с РФ.