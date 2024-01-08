Шольц с призывом обратился к странам ЕС по Украине

«Запланированные до сих пор поставки оружия со стороны большинства стран-членов слишком малы. К саммиту ЕС 1 февраля нам нужно составить как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — отметил канцлер ФРГ.