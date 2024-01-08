Шольц с призывом обратился к странам ЕС по Украине
Партнеры Германии по Евросоюзу должны активнее поддерживать Киев, объемы помощи в настоящее время с их стороны недостаточны. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
Он напомнил, что власти Германии повысили в текущем бюджетном проекте военную поддержку Киева с четырех до восьми миллиардов евро. При этом, по словам Шольца, одного вклада ФРГ, каким бы большим он не был, недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.
«Запланированные до сих пор поставки оружия со стороны большинства стран-членов слишком малы. К саммиту ЕС 1 февраля нам нужно составить как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — отметил канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что Берлин намерен продолжать поддержку Киева в прежнем режиме и находится в «ежедневном контакте» с представителями промышленности, чтобы добиться более быстрых и крупных поставок оружия Киеву.