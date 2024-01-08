Президент ОАЭ призвал Нетаньяху просить у Украины деньги для палестинцев

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить "пособия по безработице" палестинским рабочим с оккупированного Западного берега, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника и другой источник, знакомый с ситуацией.

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"Попросите у Зеленского денег", - саркастически сказал Нетаньяху президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахайян, сообщили источники. Его отказ подчеркивает позицию многих арабских стран, которые заявили, что не будут платить по счетам за сохранение статус-кво на Западном Берегу и в секторе Газа после войны. "Идея о том, что арабские страны придут, чтобы восстановить и оплатить счета за то, что сейчас происходит, - это принятие желаемого за действительное", - сказал Axios представитель Эмиратов.

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Вскоре после нападения ХАМАСа израильское правительство закрыло оккупированный Западный Берег по соображениям безопасности. Это означало, что более 100 тысяч палестинцев, которые жили на Западном Берегу, но работали в Израиле до войны, не могли проникнуть на территорию еврейского государства. Ухудшение состояния палестинской экономики и рост безработицы из-за войны усилили опасения среди израильских сил безопасности и администрации Байдена, что такие условия могут привести к эскалации насилия на Западном Берегу.

Израильский экономический кабинет, возглавляемый ультранационалистом - министром финансов Бецалелем Смотричем, отклонил предложение министерства обороны Израиля разрешить некоторым палестинским рабочим въезжать в эту страну. Несмотря на давление со стороны Армии обороны Израиля и агентства безопасности Шин Бет, Нетаньяху решил не выносить этот вопрос на голосование в кабинете безопасности после того, как Смотрич и другие радикально правые министры пригрозили уйти в отставку. В итоге, пытаясь найти решение проблемы, не вступая в конфронтацию с членами своей коалиции, Нетаньяху пытался обязать другие страны платить палестинским рабочим.

Нетаньяху обратился к властям ОАЭ несколько недель назад и попросил о помощи в отношении палестинцев, сообщили собеседники. Шейх Заид заявил, что готов помочь, но когда Нетаньяху конкретно спросил, готовы ли ОАЭ платить палестинским работникам, президент Эмиратов был ошеломлен, сообщил один осведомленный источник. По его словам, он не мог поверить, что премьер-министр Израиля думал, что он будет готов заплатить за проблему, возникшую из-за решения Израиля не впускать рабочих.

В итоге президент ОАЭ сказал Нетаньяху, что он не может этого сделать, а затем саркастически предложил премьер-министру Израиля вместо этого обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ссылаясь на то, что тот получает много денег из других стран, поэтому, возможно, сможет ему помочь. Канцелярия премьер-министра Израиля и посольство Эмиратов в Вашингтоне отказались от комментариев.

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