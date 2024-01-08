В Белом доме сделали заявление о состоянии главы Пентагона

Планов по отставке главы Пентагона Ллойда Остина нет, он полностью исполняет свои обязанности, находясь в больнице. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 1 января Остин попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. При этом данный факт в Пентагоне скрывали от Белого дома несколько дней. Позже всю ответственность за это взял на себя сам Остин, который признал, что мог бы лучше проинформировать общественность о проблемах со здоровьем.

По словам Кирби, все время, проведенное в больнице, глава Пентагона продолжает полностью исполнять свои обязанности. Он отметил, что в Белом доме сейчас сконцентрированы только на восстановлении Остина и оказании ему всей необходимой помощи.