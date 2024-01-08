В Киеве признали неспособность ВСУ противостоять РФ без помощи Запада
ВСУ не смогут противостоять России без помощи со стороны Запада. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».
По его словам, в случае если на Западе примут решение «приостановить или отказать Киеву в поддержке сейчас, то Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта». На этом фоне Кулеба призвал союзников поставлять Киеву еще больше оружия во избежание «кризиса в будущем».
Также глава МИД Украины признал, что у властей страны нет запасного плана на случай прекращения финансовой помощи со стороны Евросоюза.
Напомним, что Белый дом активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новые пакеты помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. В декабре Вашингтон объявил о передаче Украине финального в 2023 году пакета помощи, подчеркнув, что Белый дом исчерпал имеющиеся у него средства на поддержку Киева.