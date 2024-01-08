В Венгрии отреагировали на сообщения о временном назначении Орбана главой Евросовета

Правительство Венгрии советует сохранять всем стратегическое спокойствие в связи с разговорами о том, что премьер-министр Виктор Орбан якобы может временно занять пост председателя Европейского совета. С такой шутливой рекомендацией выступил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, дав понять, что в Будапеште не склонны придавать большое значение домыслам на эту тему.

"Мы рекомендуем соблюдать стратегическое спокойствие по этому вопросу", - процитировал его журнал Mandiner.

Такой же ответ Хаваши дал и другим венгерским СМИ, комментируя предположения газеты Politico о том, что Орбан может на время возглавить Евросовет вместо Шарля Мишеля, который досрочно планирует покинуть эту должность, чтобы баллотироваться на выборах в Европарламент в июне.

Подобные спекуляции возникли из-за того, что начиная с июля Венгрия будет в течение шести месяцев на основе ротации председательствовать в Совете ЕС, а Мишелю будто бы к этому времени не успеют найти преемника. Тогда в Евросовете и на саммитах ЕС вместо него якобы будет председательствовать Орбан, что по многим причинам не вызывает в Брюсселе большого энтузиазма.