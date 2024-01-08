В Германии создали партию против антироссийских санкций

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии. Об этом она сообщила в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Политсила «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» была создана в Берлине, 8 января прошло учредительное заседание. Среди прочего, было заявлено о планах партии бороться против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций. Также в программном заявлении партии — достижение в Германии социальной справедливости и ужесточение миграционной политики.