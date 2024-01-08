ЕС пригрозил КНДР "серьезными последствиями" за предполагаемые поставки ракет России

Дипслужба Евросоюза пригрозила КНДР "серьезными последствиями" за предполагаемые поставки ракет России, однако не уточнила, о чем конкретно может идти речь. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Кто бы ни участвовал в военных поставках России, он должен почувствовать серьезные последствия", - заявил Стано, отвечая на вопросы украинских журналистов касательно утверждений о применении против их страны вооружений, поставка которых Москве приписывается Пхеньяну.

Стано подчеркнул, что ЕС осуждает все страны, которые "поставляют России оружие", и намерен в связи с этим "продолжать и наращивать поставки оружия Украине".

В свою очередь представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан Ферри заявил, что "Еврокомиссия работает 24 часа в сутки со всеми странами мира, чтобы не допустить нарушения санкций и реэкспорта в Россию запчастей западного производства для российских ракет".