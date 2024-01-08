Папа Римский Франциск призвал к мирным переговорам по Украине
Папа Римский Франциск призвал положить конец конфликту на Украине путем переговоров.
"К сожалению, спустя почти два года широкомасштабной войны РФ против Украины не удается найти место для столь желаемого мира в умах и сердцах, несмотря на многочисленные жертвы и разрушения. Нельзя допустить, чтобы этот конфликт затягивался, нанося вред миллионам людей, нам необходимо положить конец продолжающейся трагедии путем переговоров при соблюдении международного права", - сказал понтифик, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле.
Он также выразил обеспокоенность по поводу напряженности на Южном Кавказе, трениями между Азербайджаном и Арменией, призвав стороны достичь мирного договора. Франциск также отметил необходимость соблюдения прав на возвращение перемещенных лиц и уважения мест культа.
У Святого престола установлены дипломатические отношения с более чем 180 государствами, включая РФ.