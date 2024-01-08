Папа Римский Франциск призвал к мирным переговорам по Украине

"К сожалению, спустя почти два года широкомасштабной войны РФ против Украины не удается найти место для столь желаемого мира в умах и сердцах, несмотря на многочисленные жертвы и разрушения. Нельзя допустить, чтобы этот конфликт затягивался, нанося вред миллионам людей, нам необходимо положить конец продолжающейся трагедии путем переговоров при соблюдении международного права", - сказал понтифик, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле.