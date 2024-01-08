В Европе заявили о преследованиях румын на Украине

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с письмом об ущемлении прав румын на Украине, которое цитирует РИА Новости.

В послании, в частности, заявлено о наличии проблем с доступом к образованию на румынском языке, а также преследованиях церковных лидеров румынской общины со стороны властей.

Парламентарий призвала ЕК проверить соблюдение на Украине верховенства права, указав, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.