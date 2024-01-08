Швеция выделяет $5,83 млн на военную помощь Украине, Молдавии и Грузии

Правительство Швеции приняло решение предоставить военную помощь в размере 50 млн крон ($4,86 млн) Украине, а также по 5 млн крон ($0,49 млн) Молдавии и Грузии. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

В фонд НАТО для Украины (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund) будет направлено 50 млн крон для проектов, по которым уже принято решение, но которым не хватает финансирования, "например, на закупку оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для разминирования". 5 млн крон будут переданы в фонд НАТО для поддержки Молдовы (NATO Defence Capacity Building Trust Fund), их используют "для покупки оборудования, обучения и поддержки реформ". Еще 5 млн крон направят Грузии в рамках Substantial NATO-Georgia Package. Деньги пойдут "на проекты в области кризисного управления, кибербезопасности, обмена разведданными, а также безопасных каналов связи и компетенции инженерных подразделений".