Россия успешно преодолевает санкции западных стран, а ее технологические ноу-хау пользуются спросом за рубежом. Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune.

«В условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что в технологическом секторе Россия является эталоном. Особенно высоко ценятся российские технологии в Южной Америке и Африке. Россия запустила множество технологических проектов, некоторые из которых имеют революционный характер, что способствует укреплению ее влияния за рубежом.