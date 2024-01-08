Спикер парламента Турции: Исламский мир дезорганизован по вопросу сектора Газа

"Где Организация исламского сотрудничества? Где славные исламские страны? Что они делают в палестинском деле? Палестинское дело не за один день дошло до такого состояния. В настоящее время самой важной силой, стоящей за безрассудным поведением Израиля в мире, не является ни военная мощь Израиля, ни его финансовая мощь, - сказал спикер, которого цитирует издание Demırhaber. - Я с сожалением вынужден констатировать, что положение, нерешительность, дезорганизация и беспомощность исламского мира являются самой главной силой, поддерживающей Израиль".