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Спикер парламента Турции: Исламский мир дезорганизован по вопросу сектора Газа

Исламские страны демонстрируют дезорганизацию и нерешительность по вопросу разрешения палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

Спикер парламента Турции: Исламский мир дезорганизован по вопросу сектора Газа
© Российская Газета

"Где Организация исламского сотрудничества? Где славные исламские страны? Что они делают в палестинском деле? Палестинское дело не за один день дошло до такого состояния. В настоящее время самой важной силой, стоящей за безрассудным поведением Израиля в мире, не является ни военная мощь Израиля, ни его финансовая мощь, - сказал спикер, которого цитирует издание Demırhaber. - Я с сожалением вынужден констатировать, что положение, нерешительность, дезорганизация и беспомощность исламского мира являются самой главной силой, поддерживающей Израиль".

Он призвал "устранить эту ситуацию, усилить наше решительное сотрудничество и действовать в единстве и солидарности".

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