На центральной площади Бишкека торжественно подняли обновленный флаг Кыргызстана. В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров, государственный секретарь, главы нескольких ведомств и депутаты, сообщает «МИР 24».
От предыдущего новый флаг отличается формой лучей. Они теперь не волнистые, а прямые. Изменилось и число перекладин в центральной части – тундуке. Их теперь четыре, а не три.
Закон об изменении государственного символа парламент страны принял в конце декабря. Документ подписал президент страны Садыр Жапаров, а кабинет министров утвердил технические особенности обновленного флага.
Согласно закону, все виды официальных документов с изображением прежнего государственного флага будут действовать до окончания их срока, а номерные знаки автомобилей – до принятия решения об их замене.