На центральной площади Бишкека торжественно подняли обновленный флаг Кыргызстана. В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров, государственный секретарь, главы нескольких ведомств и депутаты, сообщает «МИР 24».

От предыдущего новый флаг отличается формой лучей. Они теперь не волнистые, а прямые. Изменилось и число перекладин в центральной части – тундуке. Их теперь четыре, а не три.

Закон об изменении государственного символа парламент страны принял в конце декабря. Документ подписал президент страны Садыр Жапаров, а кабинет министров утвердил технические особенности обновленного флага.