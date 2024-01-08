СМИ сообщили о тупике в отношениях Турции и США из-за Швеции
Затягивание одобрения Турцией членства Швеции в НАТО завело отношения Анкары и Вашингтона в тупик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету T24.
Как ранее писали СМИ, протокол о членстве Швеции в НАТО представят на генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни. При этом конкретики по дате его рассмотрения пока нет.
В публикации отмечается, что еще после саммита НАТО в июле 2023 года представители США жаловались, что Турция не выполнила своих обещаний по ратификации заявки Швеции на членство в военном блоке. При этом Анкара собиралась в октябре одобрить присоединение Стокгольма, однако этому помешали теракт на открытии парламента, а также обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
«На самом деле правительство намерено дать зеленый свет членству Швеции в НАТО. Однако оно также пытается обратить негативные события в свою пользу», — пишет T24.
Отметим, что ранее Швеция как член ЕС согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в союз. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Стокгольма в НАТО и присоединения Анкары к ЕС «между собой не связаны».