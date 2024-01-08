В токийском аэропорту открыли ВПП, где произошло столкновение самолетов

Взлетно-посадочная полоса токийского аэропорта Ханэда, где 2 января произошло столкновение между пассажирским лайнером компании Japan Airlines и военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны, открылась для использования спустя шесть дней после инцидента. Об этом объявила администрация аэропорта.

В общей сложности из-за закрытия этой ВВП было отменено или перенесено порядка 1 тыс. авиарейсов. Остальные взлетно-посадочные полосы столичного аэропорта в это время работали в штатном режиме.

Японские правоохранительные органы и Минтранс продолжают расследование инцидента. По информации местных СМИ, столкновение между двумя самолетами могло произойти из-за недопонимания между пилотом DHC-8 и диспетчерами.

Сообщалось, что самолет береговой охраны не получал разрешения выезжать на взлетно-посадочную полосу. Согласно записи переговоров, экипажу DHC-8 сказали проследовать до места ожидания у ВВП. В то же время летчик береговой охраны (единственный выживший член экипажа) утверждает, что получил разрешение диспетчеров и вывел воздушное судно на ВВП, где произошло столкновение с совершающим посадку лайнером JAL.