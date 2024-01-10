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Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что Республика Корея ведет исключительно конфронтационную политику и в итоге стала самым враждебным государством с точки зрения Пхеньяна. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом он заявил при посещении предприятий оборонной промышленности.

Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством
© РИА Новости

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило историческое время, когда нужно охарактеризовать Республику Корея как самое враждебное государство для КНДР. Она долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим", - отмечает ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, КНДР "должна признать эту неизбежную, необратимую реальность" и реагировать надлежащим образом. Кроме того, он отметил, что Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.

КНДР 5 января провела учения береговой артиллерии, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР упали в буферной зоне.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года устанавливает морские буферные зоны, по условным целям в которых запрещено вести артиллерийский огонь. В ноябре прошлого года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть положений в ответ на запуск разведывательного спутника.

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