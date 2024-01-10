Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что Республика Корея ведет исключительно конфронтационную политику и в итоге стала самым враждебным государством с точки зрения Пхеньяна. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом он заявил при посещении предприятий оборонной промышленности.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило историческое время, когда нужно охарактеризовать Республику Корея как самое враждебное государство для КНДР. Она долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим", - отмечает ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, КНДР "должна признать эту неизбежную, необратимую реальность" и реагировать надлежащим образом. Кроме того, он отметил, что Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.

КНДР 5 января провела учения береговой артиллерии, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР упали в буферной зоне.