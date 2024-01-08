Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников.

«Украина столкнулась с растущей геополитической изоляцией, ее союзники готовы поддерживать только тогда, когда им это выгодно», — говорится в материале РИА Новости.

Там добавили, что украинские партнеры поддерживают страну только с учетом своих интересов. В Штатах интерес к Украине ослаб перед выборами, а в Евросоюзе (ЕС) возрастает усталость.

Украина полностью зависит от помощи западных партнеров и не может самостоятельно формировать внешнюю политику. Некоторые страны, в том числе Германия и Словакия, разочарованы и готовы ограничить свою поддержку, заключил автор.