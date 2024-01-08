Кулеба заявил об отсутствии плана «B» на случай отказа ЕС дать 50 миллиардов евро
Если Киев не получит финансовую помощь от Европейского союза, то минфину придется продемонстрировать «волшебство управления», поскольку запасного плана на этот случай у украинского руководства нет. Об этом в интервью газете El Pais заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киев действительно не имеет плана «B» и «C», но такое многообразие ему и не нужно. Главное, подчеркнул Кулеба, на данный момент заставить работать план «A». Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у украинских властей резервный алгоритм действий на случай, если средства из Брюсселя все же не поступят.
Кроме того, Кулеба добавил, что западным государствам выгодно поддержать Киев сейчас, чтобы не столкнуться с масштабным кризисом через время, передает слова украинского министра РБК.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что деньги, которые Евросоюз направляет на помощь Украине, выделяются в ущерб странам Европы и экономике союза.
При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что Россия не потерпит военное поражение, сколько денег в Украину ни вливай.