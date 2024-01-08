Если Киев не получит финансовую помощь от Европейского союза, то минфину придется продемонстрировать «волшебство управления», поскольку запасного плана на этот случай у украинского руководства нет. Об этом в интервью газете El Pais заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев действительно не имеет плана «B» и «C», но такое многообразие ему и не нужно. Главное, подчеркнул Кулеба, на данный момент заставить работать план «A». Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у украинских властей резервный алгоритм действий на случай, если средства из Брюсселя все же не поступят.

Кроме того, Кулеба добавил, что западным государствам выгодно поддержать Киев сейчас, чтобы не столкнуться с масштабным кризисом через время, передает слова украинского министра РБК.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что деньги, которые Евросоюз направляет на помощь Украине, выделяются в ущерб странам Европы и экономике союза.