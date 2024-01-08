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В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии

Органы государственной безопасности КНР раскрыли дело об использовании разведывательной службой Великобритании МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности против Китая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства государственной безопасности КНР.

В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии
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Иностранный гражданин по фамилии Хуан работал руководителем зарубежной консалтинговой организации, в 2015 году его завербовала МИ-6 для сбору разведывательных данных в Китае. Мужчина прошел профессиональную подготовку в МИ-6, получил специальное оборудование. Он несколько раз приезжал в страну по заданию разведки.

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