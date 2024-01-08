В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии

Органы государственной безопасности КНР раскрыли дело об использовании разведывательной службой Великобритании МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности против Китая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства государственной безопасности КНР.

Иностранный гражданин по фамилии Хуан работал руководителем зарубежной консалтинговой организации, в 2015 году его завербовала МИ-6 для сбору разведывательных данных в Китае. Мужчина прошел профессиональную подготовку в МИ-6, получил специальное оборудование. Он несколько раз приезжал в страну по заданию разведки.