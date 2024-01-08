В Японии отмечают День совершеннолетия

Государственный праздник День совершеннолетия отмечается в понедельник по всей Японии. В то же время во многих районах страны, пострадавших от продолжающихся землетрясений, власти приняли решение отменить официальные церемонии и праздничные мероприятия.

С 2023 года праздник затрагивает всех жителей Японии, достигших 18-летнего возраста, поскольку в стране официально понизили возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет. Хотя 18- и 19-летние японцы имеют теперь право голосовать на выборах или открывать счет в банке на собственное имя, употребление алкогольной и табачной продукции в стране все равно разрешается только с 20 лет.

Для японской молодежи, а особенно для девушек, День совершеннолетия - важный праздник. Большинство молодых японок встречают его в ярких зимних кимоно с длинными, почти до пола рукавами. Наряд украшают повязанным пышным узлом поясом "оби" и накладным меховым воротником. На ноги обувают лакированные шлепанцы-"дзори".