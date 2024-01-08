СМИ: глава МИД Японии провела брифинг в подвале в Киеве

«24 канал»: глава МИД Японии провела брифинг в подвале в Киеве
Глава МИД Японии Ёко Камикава провела брифинг в подвале в ходе визита в Киев. Об этом сообщает украинский «24 канал».
«В сети заметили, что на стене за спинами Йоко Камикавы и (главы МИД Украины. — RT) Дмитрия Кулебы есть надпись «Под напряжением! Опасно для жизни!», — говорится в сообщении.
Ранее Камикава заявила, что Токио направит в фонд НАТО $37 млн, которые будут потрачены в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.