В Германии признались, что оплачивают половину всей помощи ЕС Украине

Министр подчеркнул, что всем остальным государствам ЕС с достаточно сильной экономикой необходимо прикладывать больше усилий для помощи Киеву, если тот нуждается в этом. Линдер в то же время признал, что введение санкций против России обернулось для всего мира ростом цен на энергоносители, а это неблагоприятно отразилось на экономике. По его словам, экономика Германии также столкнулась с проблемами из-за инфляции в Китае, ситуации в США и повышения процентных ставок.