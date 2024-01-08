В Германии признались, что оплачивают половину всей помощи ЕС Украине
Берлин оплачивает 50% всей помощи Европейского союза (ЕС) Украине. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, трансляция его выступления велась на YouTube-канале свободной демократической партии Германии, передает Lenta.ru.
«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — указал он.
Министр подчеркнул, что всем остальным государствам ЕС с достаточно сильной экономикой необходимо прикладывать больше усилий для помощи Киеву, если тот нуждается в этом. Линдер в то же время признал, что введение санкций против России обернулось для всего мира ростом цен на энергоносители, а это неблагоприятно отразилось на экономике. По его словам, экономика Германии также столкнулась с проблемами из-за инфляции в Китае, ситуации в США и повышения процентных ставок.
Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что призыв депутатов немецкого бундестага передать войскам Украины крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России спровоцирован заявлениями политиков в ЕС о необходимости прекращения военного конфликта между Москвой и Киевом.