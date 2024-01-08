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Конгресс США принял законопроект о рассекречивании документов об НЛО

В конце 2023 года американским конгрессом был принят законопроект, который позволит рассекретить информацию о неопознанных летающих объектах. Об этом, ссылаясь на публикацию газеты New York Times, сообщает РИА Новости.

В США рассекретят документы об НЛО
© NASA, 20th Century Fox Television

В соответствии с законом, приятого после широкой дискуссии, возможна публикация документов, за последние 25 лет касавшихся "неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума". Принятый законопроект об НЛО должен еще одобрить президент США Джо Байден.

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Кроме того, закон предоставляет ему право по соображениям национальной безопасности не снимать гриф секретности с некоторых материалов.

Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, где в тот момент приземлялся самолет американского президента Джо Байдена. До этого известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты скрывают правду об НЛО не потому, что боятся запугать общественность, а из-за совершенного ими злодеяния.

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