В США рассекретят документы об НЛО

Конгресс США принял законопроект о рассекречивании документов об НЛО
В конце 2023 года американским конгрессом был принят законопроект, который позволит рассекретить информацию о неопознанных летающих объектах. Об этом, ссылаясь на публикацию газеты New York Times, сообщает РИА Новости.
В соответствии с законом, приятого после широкой дискуссии, возможна публикация документов, за последние 25 лет касавшихся "неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума". Принятый законопроект об НЛО должен еще одобрить президент США Джо Байден.
Кроме того, закон предоставляет ему право по соображениям национальной безопасности не снимать гриф секретности с некоторых материалов.
Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, где в тот момент приземлялся самолет американского президента Джо Байдена. До этого известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты скрывают правду об НЛО не потому, что боятся запугать общественность, а из-за совершенного ими злодеяния.