Стало известно о желании немцев сменить канцлера

Почти две трети жителей ФРГ хотели бы смены канцлера страны. Вместо Олафа Шольца на этом посту они предпочли бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса, пишет Bild со ссылкой на исследование института INSA.

В частности, 64,3 процента немцев хотели бы видеть на посту канцлера Писториуса вместо Шольца. Всего в опросе приняли участие 1004 граждан.