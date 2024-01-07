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В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом написало издание Soir.

В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета
© globallookpress.com

Предполагается, что власти страны объявят о своем решении до 10 января. Ожидается, что выборы генсека Совета Европы состоятся в июне. Журналисты допустили, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании.

Издание уточнило, что Рейндерс намеревался возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Однако эту задачу поручили действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Стало известно, когда Шарль Мишель может уйти в отставку

Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС, указано в публикации.

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