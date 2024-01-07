В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом написало издание Soir.

Предполагается, что власти страны объявят о своем решении до 10 января. Ожидается, что выборы генсека Совета Европы состоятся в июне. Журналисты допустили, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании.

Издание уточнило, что Рейндерс намеревался возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Однако эту задачу поручили действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.