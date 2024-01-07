Две трети немцев захотели видеть Писториуса на посту канцлера

Жители Германии желают видеть на посту канцлера действующего министра обороны Бориса Писториуса, показал проведенный институтом INSA опрос. Об этом пишет РИА «Новости».

Исследователи уточнили, что за замену действующего канцлера Олафа Шольца на Писториуса высказались 64,3% респондентов. Всего были опрошены 1004 человека.

По данным агентства, в качестве причин возможной отставки канцлера — сложное внутреннее положение в стране, низкие рейтинги правящей партии, скандал вокруг мошенничества компании Wirecard.