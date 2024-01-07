Блинкен выступил против переселения палестинцев за пределы Газы

США выступают против заявлений некоторых израильских министров, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.