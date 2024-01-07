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Блинкен: США против призывов израильских министров переселить палестинцев за пределы Газы

США выступают против заявлений некоторых израильских министров, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Блинкен выступил против переселения палестинцев за пределы Газы
© globallookpress.com

"Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что палестинские гражданские лица должны вернуться домой, "когда условия позволят" это сделать.

"Их [палестинцев] нельзя заставлять покинуть сектор Газа", - заключил он.

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Энтони Блинкен