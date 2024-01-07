Стало известно, когда Шарль Мишель может уйти в отставку

Глава Евросовета Шарль Мишель не планирует покидать свою должность вплоть до подведения итогов выборов в Европарламент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее в зарубежных СМИ появились публикации о рисках ухода главы Евросовета со своей должности. Журналисты предсказывали, что участие Мишеля в выборах подорвет стабильность Евросоюза и «отдаст ЕС в руки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

Источник отметил, что Мишель будет совмещать свои обязанности с проведением предвыборной кампании. Вместе с тем, добавил он, в случае победы на выборах чиновник передаст полномочия преемнику на 5 месяцев раньше запланированного — в июне 2024 года.

Мишель уверен, пояснил собеседник агентства, что его выдвижение кандидатом на выборы в Европарламент до истечения полномочий главы Евросовета не ослабит ЕС.

Напомним, что Шарль Мишель возглавляет Евросовет с 2019 года, до этого был главой правительства Бельгии. В выборах он намеревается участвовать от партии «Реформаторское движение».