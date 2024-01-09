Стал известен кандидат на пост главы Евросовета

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассматривается как кандидат на должность председателя Европейского совета, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания в Европейском союзе, Драги «имеет все шансы» стать преемником действующего председателя Шарля Мишеля.

«Драги — это такая фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли [в ЕС] его реально поддержать», — цитирует FT директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

По ее прогнозу, Драги не откажется от такой должности, если ему поступит предложение. Однако она отметила, что он не будет предпринимать усилий, чтобы занять пост главы Евросовета.

В то же время другой источник газеты сообщил, что бывший премьер Италии «не претендует ни на одну из ключевых позиций ЕС».