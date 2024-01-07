В Конгрессе США призвали Белый дом сформулировать стратегию по Украине

Республиканец Джонсон призвал Белый дом сформулировать стратегию по Украине
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон призвал Белый дом пояснить смысл стратегии США в отношении Украины. Заявление республиканца 7 января передает телекомпания CBS.
По его словам, противники выделения дополнительных денег Киеву «сигнализируют» администрации президента Штатов Джо Байдена о том, что власти «не говорят с американцами начистоту». Джонсон задался вопросами: чего Вашингтон добивается на Украине, какую цель преследует и как контролировать направляемые Киеву средства налогоплательщиков?
«Белый дом не дает ответов на эти вопросы», — констатировал политик, напомнив, что госдолг США превышает 34 триллиона долларов, и траты на Украину только усугубят положение.
Он отметил, что всеми доступными способами просил администрацию Байдена ответить на указанные вопросы, но тщетно. А без ответов, заключил Джонсон, выделить финансирование «очень сложно».
Как писала «Парламентская газета», ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Штатов закончились средства для поддержки киевского режима. Некоторое время назад, напомнил он, Байден утвердил последний пакет помощи, на который хватило бюджетных средств. Для продолжения финансирования Украины требуется одобрение республиканцев, добавил Кирби.