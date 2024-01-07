В Конгрессе США призвали Белый дом сформулировать стратегию по Украине

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон призвал Белый дом пояснить смысл стратегии США в отношении Украины. Заявление республиканца 7 января передает телекомпания CBS.

По его словам, противники выделения дополнительных денег Киеву «сигнализируют» администрации президента Штатов Джо Байдена о том, что власти «не говорят с американцами начистоту». Джонсон задался вопросами: чего Вашингтон добивается на Украине, какую цель преследует и как контролировать направляемые Киеву средства налогоплательщиков?

«Белый дом не дает ответов на эти вопросы», — констатировал политик, напомнив, что госдолг США превышает 34 триллиона долларов, и траты на Украину только усугубят положение.

Он отметил, что всеми доступными способами просил администрацию Байдена ответить на указанные вопросы, но тщетно. А без ответов, заключил Джонсон, выделить финансирование «очень сложно».