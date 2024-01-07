Признать очевидную правду и обратить внимание на действительность не могут политики Соединенных Штатов Америки и президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, реальное положение дел вовсе не интересует американских политиков.

— Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве, — отметил Макгрегор в социальной сети X (бывшая Twitter).

21 декабря бывший советник главы Пентагона заявил, что украинская нация практически погибла и находится в коматозном состоянии. По его словам, на сегодняшний день с Украины уехало уже более 14 миллионов ее граждан, а потери военных из-за российской спецоперации составляют более 500 тысяч человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в западных странах начинают сомневаться по поводу будущего развития ситуации в конфронтации с Россией.