На Украине рассказали о риске отключения электроэнергии

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире украинского телеканала «Первый» предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.

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По его словам, начиная с 7 января неизбежен дефицит мощности энергосистемы от 2ГВт и больше. Этот дефицит может быть покрыт за счет импорта электроэнергии.

«Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения», — сказал Омельченко.

Он добавил, что речь идет о выборочных плановых отключениях в отдельные часы пиковых нагрузок.

2 января в Киеве после серии взрывов без электричества остались почти 260 тысяч потребителей.

Сообщения о взрывах в украинской столице стали поступать с вечера 1 января. По словам мэр Киева Виталия Кличко, после одного из взрывов в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.