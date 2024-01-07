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Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на отмену

На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать его в этот день.

Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на отмену
© globallookpress.com

По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает издание «Страна.ua».

Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».

В 2022 году Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.