Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на отмену
На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать его в этот день.
По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает издание «Страна.ua».
Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».
В 2022 году Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.