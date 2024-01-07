Украинцы продолжили отмечать Рождество 7 января, несмотря на отмену

На Украине ранее отказались официально праздновать Рождество 7 января, но граждане продолжают отмечать его в этот день.

По данным Google Trends, запрос «С Рождеством» занял первое место 7 января, сообщает издание «Страна.ua».

Также в списке популярных запросов из Украины 6 января вошли «С Рождеством Христовым!», «С Рождественским Сочельником!», «Святвечір» и «Коляда».