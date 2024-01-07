Глава МИД Японии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла на Украину с визитом, говорится на сайте японского внешнеполитического ведомства. В ходе визита Камикава встрется с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В сообщении ведомства также указано, что приезд Камикавы должен подчеркнуть решимость Японии содействовать восстановлению Украины в рамках тесного сотрудничества между государственным и частным секторами.

Япония намерена откровенно обменяться мнениями с украинской стороной относительно усилий по достижению справедливого и прочного мира, которым украинская сторона придает высокий приоритет, — говорится в сообщении.

В рамках этого визита также Камикава примет участие в передаче украинской стороне большой партии оборудования, необходимого для электрификации страны в зимний период. МИД Японии также сообщает, что в Токио 19 февраля пройдет японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению Украины, в которой должен принять участие украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.